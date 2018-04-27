"Иначе бойкот выборов". В Армении оппозиция потребовала отставки Карапетяна

Лидер оппозиции в Армении Никол Пашинян потребовал отставки Карена Карапетяна, который исполняет обязанности премьер-министра страны. В ином случае он грозит бойкотировать внеочередные парламентские выборы.

Кроме того, оппозиция намерена устроить бойкот, если премьером станет не кандидат от народа.

— Если премьером не будет кандидат от народа, мы, скорее всего, будем бойкотировать парламентские выборы, — заявил Пашинян.

Ранее он говорил, что если парламент страны не изберёт его премьер-министром, то на этот пост "никто не будет избран".

Протестные акции начались в Ереване 13 апреля. Участники требовали отставки Сержа Саргсяна. В итоге 23 апреля он согласился выполнить требование митингующих, покинув свой пост. Однако протесты приняли новую силу после того, как оппозиция выдвинула новые требования. По их мнению, главой правительства должен быть избран "кандидат от народа"— Никола Пашинян, а после должно быть сформировано временное правительство. Выборы премьера назначены на 1 мая.