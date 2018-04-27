В ЦОДД рассказали, во сколько лучше всего выезжать на дачу в субботу

Центр организации дорожного движения рассказал москвичам, когда лучше всего выезжать из города в субботу — последний рабочий день перед долгими майскими праздниками.

Отправиться лучше в первой половине дня или отложить поездку на поздний вечер. Основные затруднения на дорогах прогнозируются в период с 15:00 до 21:00.

— Выезжать из города лучше до 12:00 или уже после 21:00. В течение дня для поездок по городу удобнее всего будет пользоваться городским транспортом, — говорится в сообщении.