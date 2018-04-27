Назван самый загруженный день в аэропортах Москвы перед майскими праздниками

Всего жители Москвы отправятся на отдых в более чем 380 городов в 105 странах мира.

Аналитики сервиса путешествий OneTwoTrip выяснили, что суббота, 28 апреля, станет самым загруженным днём в аэропортах Москвы накануне майских праздников. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе сервиса.

Сообщается, что большинство путешественников поедут на отдых 28 апреля, многие вылеты придутся на утро и день. Вторым по загруженности будет 29 апреля. В этот день будут вылетать на 10 процентов меньше, чем в субботу.

Столько же поедут в путешествие в пятницу, 27 апреля, и понедельник, 30 апреля.

— Это, скорее всего, те путешественники, которые стараются избежать большого скопления людей в столичных авиагаванях, — сказал собеседник Лайфа.

Первого мая из Москвы будут вылетать на 25 процентов меньше пассажиров, чем в самый загруженный день. Всего жители Москвы отправятся на отдых в более чем 380 городов в 105 странах мира.