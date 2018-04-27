"Вы храните верность призванию". Путин поздравил доктора Рошаля с 85-летием

Знаменитый детский хирург родился 27 апреля 1933 года в Орловской области в семье военного лётчика.

Президент России Владимир Путин поздравил детского хирурга, президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля с 85-летием. Телеграмма от имени главы государства опубликована на сайте Кремля.

— Вы посвятили себя врачебному делу и всю жизнь храните верность своему призванию, достойно выполняете высокую, истинно подвижническую миссию самой гуманной профессии на планете, — отметил Путин, добавив, что Рошаля знают как яркого представителя медицинского сообщества не только в России, но и за её пределами.

Леонид Рошаль, который также является президентом Национальной медицинской палаты, родился 27 апреля 1933 года в городе Ливны Орловской области в семье военного лётчика. Кроме всего прочего, им разработаны консервативные методы лечения острых хирургических заболеваний грудной и брюшной полости.

В 2002 году врач вёл переговоры с террористами, захватившими московский Театральный центр на Дубровке, благодаря его участию из здания были выведены восемь детей, а заложникам были переданы вода и медикаменты. Помимо того, в 2004 году он вёл переговоры с террористами, захватившими школу № 1 в Беслане.