Порошенко одобрил ратификацию соглашения с МБРР на получение $150 миллионов

Средства будут направлены на предоставление кредитов украинским предприятиям малого и среднего бизнеса.

Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о ратификации гарантийного соглашения с Международным банком реконструкции и развития (МБРР). Об этом сообщила пресс-служба лидера Незалежной.

— Соглашение регулирует сотрудничество между сторонами, вовлечение в экономику Украины долгосрочных инвестиций в объёме $150 миллионов под государственные гарантии, — отмечается в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, средства будут направлены на предоставление украинским предприятиям малого и среднего бизнеса средне- и долгосрочного финансирования для производственных нужд: инвестиционного кредитования и финансирования оборотного капитала.

Киев рассчитывает, что реализация проекта должна положительно сказаться на расширении производственных мощностей реального сектора и создании новых рабочих мест на малых и средних предприятиях.