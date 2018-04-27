В США умер один из братьев Невилл из группы The Neville Brothers

Причина смерти музыканта на данный момент не раскрывается, однако ранее у него нашли рак.

В штате Массачусетс, США, скончался один из основателей и постоянных участников группы The Neville Brothers Чарльз Невилл, сообщает USA Today.

За несколько месяцев до смерти у Чарльза Невилла диагностировали рак поджелудочной железы. В декабре нынешнего года ему могло бы исполниться 80 лет.

Группа The Neville Brothers была основана в 1977 году Чарльзом Невиллом и четырьмя его братьями: Артом, Аароном, Сирилом и Айваном. В 2005 году их коллектив был включён в Зал славы вокальных групп в Пенсильвании. В 2012 году квинтет распался, однако спустя несколько лет братья снова объединились, чтобы дать концерт в Новом Орлеане.