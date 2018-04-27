"Моих тренеров увольняют". Биатлонистка рассказала о последствиях секс-скандала

По словам спортсменки, всех поддержавших её коллег уже попросили написать заявление по собственному желанию.

17-летная биатлонистка Анна Моисеева рассказала Лайфу всю правду о домогательствах тренера Сергея Тутмина. Напомним, на днях отечественный спорт взорвал секс-скандал. Буквально вчера девушка обратилась в Следственный комитет. По её словам, теперь всех поддержавших её тренеров увольняют — такая угроза нависла и над старшим тренером школы "Истина" Сергеем Латышевым.

— И в центре, и в моей школе — всех, кто за меня вступился, увольняют, — рассказала биатлонистка Лайфу. — Заставляют по собственному, не объясняя причины. Из "Истины" — замдиректоров, тренера Латышева, возможно, было какое-то давление на моего личного тренера. Из центра тоже увольняют замдиректора. Это ненормально, что людей, которые борются за правду, просто увольняют.

Также спортсменка рассказала, что сразу после того, как она написала служебную записку, её вызвали на ковёр к министру спорта Московской области Роману Терюшкову. На "воспитательной беседе" присутствовал и президент Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов.

— Меня спрашивали, понимаю ли я всю ответственность, моё ли это решение… Говорили: "Ты хорошо подумай, чтобы это не отразилось на тебе в будущем", — рассказала она.