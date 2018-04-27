Лето близко! Москвичам пообещали июньскую жару на майские праздники

Второго мая в столице ожидается до +24 градусов, а на юге Московской области — до +25.

На период майских праздников и выходных в Москве ожидается жаркая погода. По словам главного специалиста столичного Метеобюро Татьяны Поздняковой, с 29 апреля температура воздуха будет постепенно повышаться и достигнет максимума 2 мая. При этом отмечается, что в первые дни мая не исключены кратковременные дожди.

— Погода будет очень тёплой, днём будет всё теплее и теплее, но не обойдётся без кратковременных дождей. Как правило, они будут небольшие. Но 1 мая дождя будет побольше, чем в остальные дни, — приводит слова Поздняковой РИА "Новости".

Днём 29 апреля минимальная температура в Москве составит +16...+18 градусов, 30 апреля ожидается +17...+19 градусов. Теплее становятся и ночи — ночью 1 мая синоптики обещают до +10 градусов, а днём +20...+22 градуса.

Ночью 2 мая ожидается +10...+12, а днём специалисты обещают +23...+24. На юге Московской области — до +25 градусов.

— Такая погода, особенно второго числа, очень комфортная, она будет без сильного ветра, без катаклизмов в виде грозы и так далее, — сообщили в метеобюро. — Жаркая, тёплая, почти как бывает в конце июня.

Как писал Лайф, ранее синоптики рассказали о погоде в Москве 27 апреля.