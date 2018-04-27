"Не будет больше войны". Южная и Северная Кореи договорились о начале новой эры

В подписанной декларации говорится о возобновлении постоянных контактов, в том числе на уровне министров обороны.

Лидеры Южной Кореи и КНДР договорились прекратить любые враждебные действия двух стран друг против друга. Об этом говорится в декларации, которая подписана по итогам исторической встречи политиков.

— Не будет больше войны на Корейском полуострове, — сказал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на совместной пресс-конференции с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

В декларации также отмечается, что общей целью двух республик является отказ от ядерного оружия на Корейском полуострове. Страны намерены продолжать контакты, в том числе на уровне министров обороны, создаётся пункт оперативной связи в Кэсоне.

Кроме того, стороны договорились возобновить воссоединение корейских семей, разделённых в середине прошлого века из-за раскола Кореи на два государства.

— Два лидера торжественно объявляют перед нашей 80-миллионной нацией и перед всем миром о том, что на Корейском полуострове больше не будет войны и начинается новая эра мира, — говорится в совместном заявлении политиков.