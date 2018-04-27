"Вредит Рунету". "Яндекс" отреагировал на кратковременную блокировку соцсетей

В компании отметили, что блокировка коснулась не только мессенджера, так как пострадали многие другие ресурсы и их пользователи.

Ограничения доступа к глобальным и российским интернет-сервисам опасны и навредят прежде всего Рунету. Такое мнение высказал директор по связям с общественностью "Яндекса" Очир Манджиков.

— Российский рынок может развиваться только в условиях открытой конкуренции, — приводит слова Манджикова ТАСС. — Именно несвободу и отсутствие выбора для пользователей мы считаем самым опасным последствием блокировок.

В компании также отметили, что блокировка коснулась не только мессенджера, так как пострадали многие другие ресурсы и их пользователи. "Яндекс" также расценивает эту ситуацию как ненормальную.

Ранее в СМИ появилась информация, что Роскомнадзор внёс IP-адреса социальных сетей "Одноклассники", "ВКонтакте", "Твиттер" и "Фейсбук" в список запрещённых сайтов. Позднее в ведомстве пояснили кратковременную блокировку IP-адресов.