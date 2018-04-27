"Одна кровь, один народ". Ким Чен Ын надеется на объединение двух Корей

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"Одна кровь, один народ". Ким Чен Ын надеется на объединение двух Корей

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Ким Чен Ын. Фото © Flickr/Republic of Korea

Лидер КНДР Ким Чен Ын надеется на объединение двух Корей. По словам главы Северной Кореи, он верит, что это произойдёт в будущем.

— Я верю, что Север и Юг в будущем объединятся, — сказал Ким Чен Ын на пресс-конференции во время межкорейских переговоров. — Мы — один народ, одна кровь. Мы не можем быть разделены.

Сегодня Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились и подписали декларацию, согласно которой договорились прекратить любые враждебные действия двух стран друг против друга.

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