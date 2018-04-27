"Одна кровь, один народ". Ким Чен Ын надеется на объединение двух Корей

Лидер КНДР Ким Чен Ын надеется на объединение двух Корей. По словам главы Северной Кореи, он верит, что это произойдёт в будущем.

— Я верю, что Север и Юг в будущем объединятся, — сказал Ким Чен Ын на пресс-конференции во время межкорейских переговоров. — Мы — один народ, одна кровь. Мы не можем быть разделены.

Сегодня Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились и подписали декларацию, согласно которой договорились прекратить любые враждебные действия двух стран друг против друга.