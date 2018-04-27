В Кремле назвали позитивными новости, поступающие с межкорейского саммита

Россия приветствует факт встречи лидеров Южной Кореи и КНДР и позитивно оценивает итоги прошедших переговоров.

В Кремле оценили первые переговоры между лидерами Северной и Южной Кореи, которые состоялись сегодня в демилитаризованной зоне.

— Сразу скажу, что новости, которые поступают из Кореи, это очень позитивные новости. Путин неоднократно подчёркивал, что жизнеспособное урегулирование ситуации на Корейском полуострове может основываться только на прямом диалоге. Сегодня мы видим, что этот прямой диалог состоялся, — прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москва весьма позитивно оценивает и "сам факт встречи лидеров двух Корей", и те итоги переговоров, которые были оглашены.

Напомним, встреча лидеров состоялась в рамках межкорейского саммита. Как писал Лайф, ранее Ким Чен Ын пообещал накормить президента Южной Кореи лапшой.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин беседовали около 30 минут тет-а-тет в южной части буферной зоны, которая разделяет Корею уже 65 лет.