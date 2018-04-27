Песков: Блокировка Telegram не должна создавать помех для других сервисов

Процесс ограничения доступа к мессенджеру Telegram оказался сложнее, чем изначально предполагалось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Мы неоднократно подчёркивали, что Роскомнадзор работает по ограничению доступа во исполнение решения суда. Безусловно, конечно, эта работа не должна создавать помех для других сервисов. Но существуют технологические трудности. Сам процесс ограничения доступа к Telegram оказался сложнее, чем предполагали, — отмечает представитель Кремля.

Несмотря на это, решение суда должно исполняться, подытожил Песков.

13 апреля Таганский суд Москвы постановил удовлетворить иск Роскомнадзора о блокировке Telegram.