Блокадный Ленинград и осаждённая Москва. На фасаде Манежа покажут кино о войне

Зрителям продемонстрируют руины зданий, марш колонн бронетехники, залпы артиллерийских орудий и многое другое.

На фасаде зала "Манеж" жители и гости Москвы смогут посмотреть фильмы, посвящённые девяти городам-героям, выстоявшим и внёсшим колоссальный вклад в победу в Великой Отечественной войне. Как сообщается на сайте столичного мэра, акция продлится с 1 по 11 мая.

— На фасаде здания Центрального выставочного зала "Манеж" можно будет увидеть сражающийся Сталинград, осаждённую немцами Москву, блокадный Ленинград и Мурманск под бомбёжками люфтваффе, — говорится в сообщении.

Отмечается, что москвичам продемонстрируют руины зданий, марш колонн бронетехники, залпы артиллерийских орудий и многое другое. У каждого светового фильма будет своё музыкальное и звуковое сопровождение, благодаря которому у зрителей появится иллюзия полного присутствия.

Для показа зрелищных фильмов будет использована технология видеомэппинга, позволяющая задействовать архитектурные детали зданий, на которые проецируются изображения с проекторов и световых приборов.

Показы будут длиться два часа с 21:00 до 23:00. Начинаться кино будет со сцены отражения советскими войсками ночного налёта на Москву, а завершаться — надписью золотым шрифтом на красном фоне "Павшим за Родину", а также памятными датами: 1941−1945 годы.