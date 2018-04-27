Японскую ракету признали самой маленькой в мире

Ракета-носитель SS-520, разработанная в Японии, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая маленькая в мире. Об этом сообщает японское аэрокосмическое агентство JAXA. Запуск этого летательного аппарата успешно прошёл в феврале нынешнего года. Ракета доставила на земную орбиту искусственный спутник.
世界最小の打ち上げロケットに認定された『SS520』5号機。 pic.twitter.com/VBSZrqJjTk— //TAKAGI KEN®【//タカギ ケン®】 (@HERE_TO_WIN_BRZ) April 27, 2018
Размер этого устройства 9,5 метра в высоту, диаметр — 50 сантиметров. Весит же она всего 2,5 тонны — меньше, чем КамАЗ. Отмечается, что расходы на разработку и запуск составили 400 миллионов иен (около 3,47 миллиона долларов). В то же время в среднем расходы на запуск традиционной ракеты типа H2A превышают 1 миллиард иен (более 100 миллионов долларов).
— Мы смогли сделать такую маленькую ракету, аналогов которой нет в мире, благодаря высокому уровню науки и технологии нашей страны, а также благодаря тому, что долгие годы трудились над разработкой ракет и созданием основ для транспортировки, — заявила глава проекта Хирото Хабу.
При этом создатели ракеты заявляют, что не планируют останавливаться на достигнутом и будут продолжать работать над созданием ещё более маленьких устройств.
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