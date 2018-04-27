Японскую ракету признали самой маленькой в мире

Миниатюрный носитель оказался в несколько десятков раз дешевле и гораздо легче обычных.

Ракета-носитель SS-520, разработанная в Японии, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая маленькая в мире. Об этом сообщает японское аэрокосмическое агентство JAXA. Запуск этого летательного аппарата успешно прошёл в феврале нынешнего года. Ракета доставила на земную орбиту искусственный спутник.

Размер этого устройства 9,5 метра в высоту, диаметр — 50 сантиметров. Весит же она всего 2,5 тонны — меньше, чем КамАЗ. Отмечается, что расходы на разработку и запуск составили 400 миллионов иен (около 3,47 миллиона долларов). В то же время в среднем расходы на запуск традиционной ракеты типа H2A превышают 1 миллиард иен (более 100 миллионов долларов).

— Мы смогли сделать такую маленькую ракету, аналогов которой нет в мире, благодаря высокому уровню науки и технологии нашей страны, а также благодаря тому, что долгие годы трудились над разработкой ракет и созданием основ для транспортировки, — заявила глава проекта Хирото Хабу.

При этом создатели ракеты заявляют, что не планируют останавливаться на достигнутом и будут продолжать работать над созданием ещё более маленьких устройств.