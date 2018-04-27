Песков оценил возможность помилования Белых

Как отметил пресс-секретарь президента, прежде всего запрос о помиловании должны одобрить несколько комиссий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность помилования экс-главы Кировской области Никиты Белых, который два года находится под стражей. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналистов, которые напомнили о состоянии здоровья бывшего губернатора, которому вызывали скорую помощь на заседание в Мосгорсуд.

— Не обладаю информацией, — отметил Песков. — Знаю лишь, что процедура помилования многоступенчатая. Не знаю, были ли задействованы все необходимые процедуры.

Как отметил пресс-секретарь президента, прежде всего запрос о помиловании должны одобрить несколько комиссий. Затем же он попадает в центральную комиссию.

— Не знаю, выполнялись ли эти процедуры, — отметил Песков. — И не знаю, ставился ли этот вопрос перед президентом.

Как писал Лайф, в феврале Пресненский суд Москвы приговорил экс-главу Кировской области к восьми годам колонии строгого режима. Кроме того, Белых обязан будет выплатить штраф в размере 48 миллионов рублей. Ранее же в СМИ появилась информация о том, что на заседании Мосгорсуда, где рассматривался вопрос о сохранении или отмене приговора, Белых почувствовал себя плохо.