Кремль не будет приглашать иностранных лидеров в Москву на парад 9 мая

Мероприятие и так открыто для всех желающих, заявил представитель президентской администрации.

Присутствие глав иностранных государств и зарубежных правительств в Москве на 9 мая не планируется в протокольном порядке, мероприятие открыто для всех желающих. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— На 9 мая специальных приглашений нет. Как правило, туда приезжают те, кто так или иначе хочет присутствовать на этом параде. У нас много очень открытых приглашений, но специального присутствия глав государств и правительств в протокольном порядке не планируется и не готовится, — заявил Песков.

Напомним, праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы, начнутся в 10:00 в центре столицы, вечером будут запускать салют на 33 площадках.