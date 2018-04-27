В Кремле изучают прошение Собчак о помиловании 16 человек

Список из 16 человек, которых телеведущая Ксения Собчак попросила помиловать, находится в работе в Кремле. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Я не могу согласиться с вашей формулировкой о том, что это политзаключённые. Это первое. Второе, он действительно был передан и находится в работе, — сказал представитель Кремля.

Ранее пресс-служба Собчак говорила о том, что на встрече президента России с соперниками по выборам телеведущая передала российскому лидеру прошение о помиловании 16 человек.