В Кремле изучают прошение Собчак о помиловании 16 человек

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В Кремле изучают прошение Собчак о помиловании 16 человек

1997

Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова

Список из 16 человек, которых телеведущая Ксения Собчак попросила помиловать, находится в работе в Кремле. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Я не могу согласиться с вашей формулировкой о том, что это политзаключённые. Это первое. Второе, он действительно был передан и находится в работе, — сказал представитель Кремля.

Ранее пресс-служба Собчак говорила о том, что на встрече президента России с соперниками по выборам телеведущая передала российскому лидеру прошение о помиловании 16 человек.

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