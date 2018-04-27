КНДР и Южная Корея решили остановить пропагандистское вещание на границе

Сообщается, что в приграничных зонах также будет прекращено распространение листовок.

КНДР и Южная Корея намерены с 1 мая ликвидировать все средства трансляции пропаганды, которые использовались сторонами в приграничных зонах. Об этом говорится в "Пханмунджомской декларации о мире, процветании и объединении Корейского полуострова".

— Мы отказываемся от любых враждебных действий. Это произойдёт первого мая, — говорится в документе, который подписали после переговоров президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын.

Как сообщается, в приграничных зонах также будет прекращено распространение листовок.

Ранее сообщалось, что главы Южной Кореи и КНДР договорились прекратить любые враждебные действия двух стран друг против друга. В России поприветствовали факт встречи лидеров двух стран и позитивно оценивают итоги прошедших переговоров.