Северная и Южная Корея возобновят обмены между разделёнными семьями

Лидеры также намерены прилагать усилия для скорейшего решения гуманитарных проблем двух стран.

КНДР и Южная Корея договорились возобновить диалог по линии Красного Креста и обмены между семьями, разделёнными войной 1950–1953 гг. Об этом говорится в совместной декларации по итогам саммита корейских лидеров Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына.

— Юг и Север решили прилагать усилия для скорейшего решения гуманитарных проблем, возникших в результате национального раскола, и созвать переговоры по линии Красного Креста и обсудить насущные вопросы, в том числе о разделённых семьях и встречах родственников, — говорится в "Пханмунджомской декларации о мире, процветании и объединении Корейского полуострова".

Согласно договорённостям сторон, первая встреча родственников, разобщённых в результате раскола, состоится 15 августа — в день, когда корейцы с 1945 года отмечают годовщину освобождения от японского господства.

Встреча лидеров двух стран — Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына — состоялась сегодня, 27 апреля. Переговоры длились один час сорок минут. Главы двух Корей договорились прекратить любые враждебные действия двух стран друг против друга.