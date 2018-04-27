"ВКонтакте" считает блокировку из-за Telegram "непониманием работы интернета"

В компании отмечают, что блокировка усложняет работу бизнеса, в первую очередь технологически.

Генеральный директор "ВКонтакте" Андрей Рогозов расценил блокировку ряда сайтов из-за мессенджера Telegram "непониманием работы интернета". Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

— Мы видим, как из-за непонимания принципов работы современного интернета ограничивается доступ к множеству ресурсов, — сказал Рогозов.

По его словам, блокировка усложняет работу бизнеса, в первую очередь технологически.

Ранее появилась информация, что Роскомнадзор внёс IP-адреса социальных сетей "Одноклассники", "ВКонтакте", "Твиттер" и "Фейсбук" в список запрещённых сайтов. Позднее в ведомстве пояснили кратковременную блокировку IP-адресов.

В "Яндексе" расценили, что кратковременная блокировка социальных сетей "вредит Рунету".