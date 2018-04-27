Правительство Германии поприветствовало сближение двух Корей

Немецкие политики выразили надежду, что КНДР начала этот диалог со всей серьёзностью, и отметили, что какие-либо выводы делать ещё рано.

Правительство Германии поприветствовало встречу главы КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чже Ина.

Позицию ФРГ в этом вопросе озвучил представитель министра иностранных дел Германии Райнер Бройль. В своём заявлении он отметил, что Германия "приветствует этот шаг сближения". При этом немецкие парламентарии считают, что время для "подробного анализа" этого события ещё не пришло, пока переговоры все ещё продолжаются.

Напомним, что сегодня Ким Чен Ын посетил Южную Корею и провёл исторические переговоры со своим коллегой из Сеула. Они договорились начать процесс по восстановлению отношений между двумя странами.