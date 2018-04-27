Северная и Южная Кореи примут меры для создания зоны мира в Жёлтом море

КНДР и Южная Корея примут меры для предотвращения столкновений в Жёлтом море и создания там зоны мира. Об этом сообщается в совместной декларации по итогам саммита лидеров двух стран.
Отмечается, что практические меры приняты также для "предотвращения случайных столкновений и обеспечения безопасности рыболовства".
Напомним, стороны провели межкорейский саммит. Лидеры Северной и Южной Корей Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились и подписали декларацию, согласно которой договорились прекратить любые враждебные действия двух стран друг против друга. Как ранее писал Лайф, они объявили о начале новой эры.
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