Северная и Южная Кореи примут меры для создания зоны мира в Жёлтом море

Ранее лидеры стран договорились прекратить любые враждебные действия и объявили о начале новой эры.

КНДР и Южная Корея примут меры для предотвращения столкновений в Жёлтом море и создания там зоны мира. Об этом сообщается в совместной декларации по итогам саммита лидеров двух стран.

Отмечается, что практические меры приняты также для "предотвращения случайных столкновений и обеспечения безопасности рыболовства".

Напомним, стороны провели межкорейский саммит. Лидеры Северной и Южной Корей Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились и подписали декларацию, согласно которой договорились прекратить любые враждебные действия двух стран друг против друга. Как ранее писал Лайф, они объявили о начале новой эры.