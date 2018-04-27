Стало известно имя новорождённого сына принца Уильяма. И это не Джек

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Стало известно имя новорождённого сына принца Уильяма. И это не Джек

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Фото: © Kensington Palace

Напомним, что именно так хотел назвать своего третьего ребёнка герцог Кембриджский.

Новорождённого члена королевской семьи — сына герцога и герцогини Кембриджских Уильяма и Кейт — назвали Луис Артур Чарльз. Об этом говорится в заявлении, распространённом в пятницу Кенсингтонским дворцом.

— Герцог и герцогиня рады сообщить, что назвали своего сына Луис Артур Чарльз. К нему можно будет обращаться как к Его Королевскому высочеству принцу Луису Кембриджскому, — информирует королевская резиденция.

Напомним, что букмекеры даже принимали ставки на имя августейшего младенца. Явным фаворитом был Артур, второе место досталось Джеймсу. А вот Луиса в десятке лидеров не фигурировало.

При этом сам принц Уильям незадолго до родов жены то ли в шутку, то ли всерьёз признавался, что хотел бы назвать сына Джеком, а если будет девочка, то Джекки.

Напомним, Кейт Миддлтон родила принцу Уильяму сына 23 апреля. Он займёт пятое место в линии престолонаследия: после своего деда принца Чарльза, отца, маленьких брата и сестры.

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