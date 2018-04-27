Стало известно имя новорождённого сына принца Уильяма. И это не Джек

Напомним, что именно так хотел назвать своего третьего ребёнка герцог Кембриджский.

Новорождённого члена королевской семьи — сына герцога и герцогини Кембриджских Уильяма и Кейт — назвали Луис Артур Чарльз. Об этом говорится в заявлении, распространённом в пятницу Кенсингтонским дворцом.

The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce that they have named their son Louis Arthur Charles.



The baby will be known as His Royal Highness Prince Louis of Cambridge. pic.twitter.com/4DUwsLv5JQ — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 27 апреля 2018 г.

— Герцог и герцогиня рады сообщить, что назвали своего сына Луис Артур Чарльз. К нему можно будет обращаться как к Его Королевскому высочеству принцу Луису Кембриджскому, — информирует королевская резиденция.

Напомним, что букмекеры даже принимали ставки на имя августейшего младенца. Явным фаворитом был Артур, второе место досталось Джеймсу. А вот Луиса в десятке лидеров не фигурировало.

При этом сам принц Уильям незадолго до родов жены то ли в шутку, то ли всерьёз признавался, что хотел бы назвать сына Джеком, а если будет девочка, то Джекки.

Напомним, Кейт Миддлтон родила принцу Уильяму сына 23 апреля. Он займёт пятое место в линии престолонаследия: после своего деда принца Чарльза, отца, маленьких брата и сестры.