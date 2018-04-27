Стало известно имя новорождённого сына принца Уильяма. И это не Джек

Новорождённого члена королевской семьи — сына герцога и герцогини Кембриджских Уильяма и Кейт — назвали Луис Артур Чарльз. Об этом говорится в заявлении, распространённом в пятницу Кенсингтонским дворцом.
The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce that they have named their son Louis Arthur Charles.— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 27 апреля 2018 г.
The baby will be known as His Royal Highness Prince Louis of Cambridge. pic.twitter.com/4DUwsLv5JQ
— Герцог и герцогиня рады сообщить, что назвали своего сына Луис Артур Чарльз. К нему можно будет обращаться как к Его Королевскому высочеству принцу Луису Кембриджскому, — информирует королевская резиденция.
Напомним, что букмекеры даже принимали ставки на имя августейшего младенца. Явным фаворитом был Артур, второе место досталось Джеймсу. А вот Луиса в десятке лидеров не фигурировало.
При этом сам принц Уильям незадолго до родов жены то ли в шутку, то ли всерьёз признавался, что хотел бы назвать сына Джеком, а если будет девочка, то Джекки.
Напомним, Кейт Миддлтон родила принцу Уильяму сына 23 апреля. Он займёт пятое место в линии престолонаследия: после своего деда принца Чарльза, отца, маленьких брата и сестры.
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