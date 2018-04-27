Чемпион мира по шашкам проиграл компьютерной программе

Это уже не первая схватка китайца с искусственным интеллектом. В мае прошлого года он проиграл все три матча турнира программе AlphaGо.

Чемпион мира по игре в китайские шашки го Кэ Цзе потерпел очередное поражение от искусственного интеллекта. В этот раз спортсмена обошла китайская компьютерная программа Golaxy. Поединок состоялся в пятницу в китайском Фучжоу.

Призовой фонд состязания был определён в размере 1 млн юаней — около 158 тысяч долларов. В этот раз состоялась лишь одна показательная игра.

Это уже не первая схватка китайца с искусственным интеллектом. В мае прошлого года он проиграл все три матча турнира программе AlphaGo и после этого зарекался состязаться с компьютером. Однако потом изменил своё решение.