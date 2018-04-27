Первые леди Южной и Северной Корей встретились в ходе межкорейского саммита

Супруги двух лидеров обменялись приветствиями и рукопожатиями, после чего со своими мужьями приняли участие в короткой фотосессии.

Первые леди двух Корей — жена президента Южной Кореи Ким Чжон Сук и супруга лидера КНДР Ли Соль Чжу — встретились в пограничном пункте Пханмунджом, где проходят переговоры между лидерами двух стран.

[정상회담 영상] 리설주, 판문점 도착..남북 정상 부인 첫 만남 | 다음 뉴스 https://t.co/xyvAHgXn88 — persona (@bluemoon0515) 27 апреля 2018 г.

— Первые леди двух стран обменялись приветствиями и рукопожатиями, после чего со своими мужьями приняли участие в коротком фотографировании. "Сегодня мы делаем много фотографий", — пошутил при этом лидер КНДР Ким Чен Ын.

Напомним, что сегодня, 27 апреля, на межкорейской границе в местечке Пханмунджом проходит первая более чем за 10 лет встреча лидеров двух Корей — президента Республики Корея Мун Чжэ Ина и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына.

Межкорейский саммит уже принёс первые позитивные плоды — Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин приняли совместную декларацию, в которой, помимо прочего, объявили, что страны прекращают все враждебные действия в отношении друг друга.