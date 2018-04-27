КНДР и Южная Корея договорились соединить железные дороги двух стран

Южная и Северная Кореи договорились соединить железные и автомобильные дороги двух стран. Об этом свидетельствует декларация, которую подписали президент Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын по итогам межкорейского саммита.

— Стороны предпримут практические шаги для того, чтобы использовать железнодорожные ветки Тонхэ и Кёнгый, а также другие трассы, модернизировав и соединив их, — говорится в соглашении.

Добавим, что в ходе встречи в приграничной зоне лидеры двух стран договорились, что больше не будет военных действий между Кореями.