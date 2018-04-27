В Татарстане повара школы-интерната воровали продукты у слепых детей

Как сообщается, глава школы давала поварам указание выносить с кухни продукты, в том числе мясо, и передавать ей.

Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело в отношении руководителя ГБОУ "Лаишевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ.

Как отмечается, руководитель учебного заведения давала поварам указание выносить с кухни продукты, в том числе мясо, и передавать ей. Сумма похищенного составила свыше 230 тысяч рублей.

Помимо этого, она обналичивала десятки тысяч рублей по фиктивным договорам о поставке продуктов питания в школу. Также по её указанию водитель учебного заведения незаконно списал горюче-смазочные материалы на более чем 100 тысяч рублей.

В данный момент следователи решают вопрос об избрании ей меры пресечения.