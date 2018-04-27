ЦБ РФ оставил ключевую ставку на уровне 7,25% годовых

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% годовых. Как сообщается на сайте регулятора, это решение было принято на заседании совета директоров по процентной политике.

— Совет директоров Банка России 27 апреля 2018 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых. Годовая инфляция остаётся на низком уровне, — говорится в сообщении регулятора.

В Центробанке добавили, что по итогам 2018 года инфляция прогнозируется на уровне 3–4 процентов.

Как уже сообщал Лайф, 23 марта Центробанк снизил ключевую ставку с 7,5% до 7,25% годовых.