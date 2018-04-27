Евродепутаты попросили ЕС расширить санкции против России

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Евродепутаты попросили ЕС расширить санкции против России

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Флаг ЕС. 

Фото: ©РИА Новости/Алекс Макнотон

Депутаты Европарламента (ЕП) обратились к лидерам европейских стран, а также руководству ЕС с просьбой расширить антироссийские санкции, рассказала представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

— Да, мы в курсе этого письма. Я не уверена, кто получил его к настоящему моменту, — подтвердила она информацию журналистам.

Ранее к ужесточению санкций против России призывал и бывший генсек НАТО Андрес Фог Расмуссен. Он призывал европейские страны присоединиться к "мощнейшему ответу США" на "российскую агрессию".

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