Частного сыщика посадили в тюрьму за попытку достать налоговую декларацию Трампа

При этом судья заявил, что вынесенный Хамлетту приговор "не имеет ничего общего с политикой".

Частный сыщик из Луизианы Джордан Хамлетт, который попытался получить налоговую декларацию Дональда Трампа за несколько недель до президентских выборов 2016 года, приговорён к 18 месяцам тюрьмы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя суда.

In today's fake news: Jordan Hamlett will got to jail for 18 months for pulling a "Edward Snowden" on someone's tax returns. His only mistake was NOT going to Russia. #Stand4Hamlett pic.twitter.com/ENiCPBGmfu — cedric Mitchell (@CedricAndre) 26 апреля 2018 г.

Хамлетта признали виновным в попытке выдать себя за другого человека, используя чужой номер соцстрахования. Американцу грозило до пяти лет тюрьмы и штраф в размере $250 тысяч.

— Я пытался помочь и принял неправильное решение. Это была ошибка, жуткая ошибка... Это стоило мне работы и дома, — сказал осуждённый во время заседания. Он отметил, что цена, которую ему пришлось заплатить за содеянное, слишком высока.

При этом судья заявил, что вынесенный Хамлетту приговор "не имеет ничего общего с политикой".

Напомним, во время президентской гонки Дональд Трамп неоднократно отказывался публиковать свою налоговую декларацию. Противники политика даже устраивали из-за этого акции протеста. Частный сыщик попытался самостоятельно раздобыть документ через специальную программу для студентов скачивать информацию о налогах.