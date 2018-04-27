Частного сыщика посадили в тюрьму за попытку достать налоговую декларацию Трампа

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Частного сыщика посадили в тюрьму за попытку достать налоговую декларацию Трампа

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Президент США Дональд Трамп. Фото: © REUTERS/Carlo Allegri

При этом судья заявил, что вынесенный Хамлетту приговор "не имеет ничего общего с политикой".

Частный сыщик из Луизианы Джордан Хамлетт, который попытался получить налоговую декларацию Дональда Трампа за несколько недель до президентских выборов 2016 года, приговорён к 18 месяцам тюрьмы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя суда.

Хамлетта признали виновным в попытке выдать себя за другого человека, используя чужой номер соцстрахования. Американцу грозило до пяти лет тюрьмы и штраф в размере $250 тысяч.

— Я пытался помочь и принял неправильное решение. Это была ошибка, жуткая ошибка... Это стоило мне работы и дома, — сказал осуждённый во время заседания. Он отметил, что цена, которую ему пришлось заплатить за содеянное, слишком высока.

При этом судья заявил, что вынесенный Хамлетту приговор "не имеет ничего общего с политикой".

Напомним, во время президентской гонки Дональд Трамп неоднократно отказывался публиковать свою налоговую декларацию. Противники политика даже устраивали из-за этого акции протеста. Частный сыщик попытался самостоятельно раздобыть документ через специальную программу для студентов скачивать информацию о налогах.

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