"Хорошие вещи случаются". Трамп оценил встречу лидеров КНДР и Южной Кореи

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"Хорошие вещи случаются". Трамп оценил встречу лидеров КНДР и Южной Кореи

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Дональд Трамп. Фото: © REUTERS/Jim Bourg

"Историческая встреча" — именно так глава США Дональд Трамп охарактеризовал переговоры лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в приграничной зоне. Об этом американский лидер написал в своём "твиттере".

— После суровых лет ядерных испытаний и пусков ракет проходит историческая встреча между Северной и Южной Кореей. Хорошие вещи происходят, — пишет американский президент.

Лидеры Северной и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились и подписали декларацию, согласно которой договорились прекратить любые враждебные действия двух стран друг против друга.

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