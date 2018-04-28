Пиво для похудения и картошка фри для лысых. Внезапные плюсы разных продуктов

Американские учёные выяснили, что употребление пищевой соды снижает воспаления при аутоиммунных заболеваниях. Впрочем, это далеко не единственный продукт, у которого учёные нашли "чудодейственные свойства".

Исследователи из Медицинского колледжа штата Джорджия смогли доказать, что сода способствует выработке большего количества желудочной кислоты, помогающей нашему организму убивать патогенные клетки.

Эксперименты проводили на мышах: им давали раствор соды и наблюдали за реакцией организма. Результаты позволили специалистам полагать, что употребление соды также снижает нагрузку на селезёнку. Впрочем, это далеко не первое заключение учёных относительно внезапной пользы продуктов.

Картофель фри от облысения

Японские учёные из Университета Йокогамы заявили, что картофель фри содержит в себе элемент полидиметилсилоксан, который помогает в борьбе с облысением. Так, учёным удалось вырастить зародыши волосяных фолликулов при помощи этого химиката.

По словам исследователей, его добавляют в картофель фри для того, чтобы масло не пенилось. Учёным удалось соорудить порядка 5 тысяч зародышей волосяных фолликулов. Из пересадили на мышей, у которых вскоре активно начала расти шёрстка.

Шоколад и вино как антивирусное средство

Учёные Центра по контролю и профилактике заболеваний США установили, что ресвератрол, который содержится в винограде и какао, обладает антивирусным эффектом, сообщается на сайте MedicalXpress.

Так, специалисты добавляли нужное соединение в культуры человеческих клеток, которые были заражены вирусом коровьей оспы. Как выяснилось, высокий уровень ресвератрола в клетках мешал размножению вирусов во время ранних стадий заражения.

Семечки и кожа

Американские ученые выяснили, что употребление в пищу витаминов Е и С может защитить кожу от ультрафиолетовых лучей. Один из вариантов получения витамина Е — хрустящие жареные семечки подсолнечника. Исследователи предлагают смешать их со шпинатом и получить "салат вечной молодости" кожи.

При этом, несмотря на всю пользу семечек, исследователи призывают ими не злоупотреблять. Дело в том, что в семенах есть и масса вредных веществ, поедание которых в неограниченных количествах может привести и к лишнему весу и к проблемам с зубами.

Томатная паста от обгорания

Исследователи из Института биохимии и молекулярной биологии Университета им. Генриха Гейне в Дюссельдорфе уверены, что помидоры помогут вам защититься от излишнего ультрафиолетового излучения. Они отметили, что ликопин в помидорах может спасти кожу.

По словам исследователей, больше ликопина содержится в томатной пасте или томатном соусе.

— Компоненты растений, такие как каротиноиды и флавоноиды, участвуют в светозащитной системе на растениях и способствуют предотвращению УФ-повреждений у людей. После приёма томатов, богатых ликопином, был замечен солнцезащитный эффект, — отметили учёные.

Положительных результатов удалось добиться уже через 10–12 недель после начала регулярного потребления. Однако учёные призывают всё же не забывать про солнцезащитный крем.

Пиво для похудения

Биологи из Университета штата Орегон опубликовали в журнале Scientific Reports результаты исследования, согласно которому содержащееся в хмеле вещество ксантогумол может быть полезно в борьбе с лишним весом, а также с повышенным кровяным давлением и диабетом.

Эксперименты проводили на мышах с излишней массой тела, которых кормили едой с высоким содержанием жиров, таким образом имитируя "западную диету".

Как оказалось, те подопытные, которые получали гидрогенизированные производные ксантогумола, демонстрировали не такой высокий показатель инсулинорезистентности — фактора, приводящего к диабету второго типа. Кроме того, они раньше испытывали насыщение и меньше ели.

Горячий чай при глаукоме

Ученые из Калифорнийского университета рассказали в журнале BritishJournal of Ophthalmology об исследовании, согласно результатам которого горячий чай на 74% снижает риск заболевания глаукомой.

Эксперты проанализировали данные полутора тысяч американцев, которые проходили обследование на глаукому, а также отвечали на вопрос, как часто, в каком виде и в каких количествах они употребляли за последний год обычный чай.

Как выяснилось, на вероятность развития глаукомы влияет лишь ежедневное употребление обычного горячего чая. У тех, кто употреблял чашку этого напитка ежедневно, риск глаукомы был на 74% ниже, чем у тех, кто вообще не пил горячий чай.