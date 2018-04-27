Не смутило. Житель Волгограда изнасиловал жену друга, пока тот спал рядом

Уголовное дело, возбуждённое по этому факту, уже направлено в суд. Обвиняемому грозит шесть лет колонии.

49-летний житель Волгограда обвиняется в изнасиловании жены своего друга. Инцидент произошёл 15 февраля. Сейчас подозреваемый находится в следственном изоляторе, сообщает "Блокнот Волгограда".

Сообщается, что после одного из застолий обвиняемый остался у хозяев вечера — семейной пары — с ночёвкой и ввиду отсутствия спальных мест расположился на одном диване вместе с ними. Спустя некоторое время, пока супруги спали, мужчина приступил к действиям сексуального характера по отношению к женщине. Проснувшись от внезапного "акта любви", потерпевшая начала отбиваться от насильника, тем самым разбудив мужа, который мирно спал рядом. После этого началась драка, в разгаре которой подозреваемый сбежал.

— Задержали обвиняемого по горячим следам, буквально через пару часов. У него уже есть судимости, в том числе по аналогичной статье, — сказал старший следователь СО по Красноармейскому району регионального СУ СКР Денис Щербатов.