МИД РФ: Сирия переживает самый драматичный период в истории

Сирия переживает самый драматичный период в истории. Такое мнение выразил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.
Он отметил, что "сегодня Сирия переживает самый драматичный период своей истории <...> под вопрос поставлено само существование сирийского государства".
— Россия верит, что совместными усилиями удастся переломить ситуацию и добиться урегулирования конфликта, — добавил Богданов.
Вооружённый конфликт в Сирии начался в 2011 году и продолжается до сих пор.
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