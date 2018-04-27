МИД РФ: Сирия переживает самый драматичный период в истории

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МИД РФ: Сирия переживает самый драматичный период в истории

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Фото: © РИА Новости / Максим Блинов 

По словам замглавы МИД РФ, под вопрос поставлено само существование сирийского государства.

Сирия переживает самый драматичный период в истории. Такое мнение выразил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

Он отметил, что "сегодня Сирия переживает самый драматичный период своей истории <...> под вопрос поставлено само существование сирийского государства".

— Россия верит, что совместными усилиями удастся переломить ситуацию и добиться урегулирования конфликта, — добавил Богданов.

Вооружённый конфликт в Сирии начался в 2011 году и продолжается до сих пор.

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