Ударили по деревянному. В Сыктывкаре вандалы разбили памятник рублю

В Сыктывкаре неизвестные разрушили арт-объект "Знак рубля", выполненный из металла и стекла. Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми, стеклянная часть памятника рассыпалась вдребезги, а крепления и металлический символ валюты валялись в стороне.
На место выехала следственно-оперативная группа, правоохранители изучают видеозаписи, изъятые с камер видеонаблюдения.
Напомним, "Знак рубля" был установлен в 2015 году на Стефановской площади города для популяризации символа национальной валюты.
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