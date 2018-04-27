Ударили по деревянному. В Сыктывкаре вандалы разбили памятник рублю

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Ударили по деревянному. В Сыктывкаре вандалы разбили памятник рублю

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В Сыктывкаре неизвестные разрушили арт-объект "Знак рубля", выполненный из металла и стекла. Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми, стеклянная часть памятника рассыпалась вдребезги, а крепления и металлический символ валюты валялись в стороне.

На место выехала следственно-оперативная группа, правоохранители изучают видеозаписи, изъятые с камер видеонаблюдения.

Напомним, "Знак рубля" был установлен в 2015 году на Стефановской площади города для популяризации символа национальной валюты.

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