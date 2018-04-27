"Полный рот кинокрови". Хабенский рассказал, как плевался при поцелуе с Джоли

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"Полный рот кинокрови". Хабенский рассказал, как плевался при поцелуе с Джоли

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Кадр из фильма "Особо опасен", реж: Тимур Бекмамбетов, 2008 г.

Артист уточнил, что это был не поцелуй, а искусственное дыхание: героиня Анджелины реанимировала его персонажа, истекавшего кровью.

Российский актёр Константин Хабенский рассказал о поцелуе с голливудской дивой Анджелиной Джоли на съёмках фильма "Особо опасен". В интервью журналисту Юрию Дудю он подчеркнул, что это был вовсе не поцелуй, а искусственное дыхание, и ему пришлось "плевать на Анджелину кинокровью".

<p>Скриншот видео на YouTube-канале <a href="https://www.youtube.com/channel/UCMCgOm8GZkHp8zJ6l7_hIuA" target="_blank"><strong>вДудь</strong></a></p>

Дудь спросил Хабенского о его ощущениях от этой сцены. В ответ актёр вздохнул и ответил, что об этом у него спрашивали даже американские пограничники.

— Это не поцелуй, а искусственное дыхание. Целовался мой коллега Джеймс Макэвой. А мне делали искусственное дыхание, — пояснил Хабенский. — И когда у тебя полный рот кинокрови, и тебе всё это нужно выплюнуть на Анджелину и её партнёров... Ну вот такой поцелуй, если его можно назвать поцелуем.

Американский боевик "Особо опасен" режиссёра Тимура Бекмамбетова вышел в 2008 году. В главных ролях снялись Джеймс Макэвой, Морган Фримен и Анджелина Джоли. В эпизодической роли снялся Константин Хабенский.

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