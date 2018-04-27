ФСБ задержала членов ИГИЛ, готовивших теракты в Москве

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали четырёх членов спящей ячейки террористической организации ИГИЛ*, готовивших теракты в Москве. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
— В ходе следствия установлено, что данная группа прибыла из города Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа и планировала совершение серии резонансных террористических актов на территории Московского региона, — сообщили в ФСБ.
Там отметили, что деятельность злоумышленников координировали с территории Сирии через мессенджер Telegram.
Ранее сообщалось, что члены ИГИЛ планировали также теракты на Ставрополье.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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