Задержанные ФСБ члены ИГИЛ получали указания из Сирии через Telegram

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Задержанные ФСБ члены ИГИЛ получали указания из Сирии через Telegram

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Фото: ©РИА Новости/Кирилл Каллинников

Члены спящей ячейки ИГИЛ*, которых сотрудники ФСБ задержали в Новом Уренгое, получали указания из Сирии через мессенджер Telegram. Об этом сообщает спецслужба.

— При этом координация их деятельности осуществлялась с территории Сирии посредством мессенджера Telegram, — говорится в сообщении ФСБ РФ.

Как уже сообщалось, четверо членов ИГИЛ готовили теракты в Москве. Их задержали в Новом Уренгое.

Ранее Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер, так как в компании отказались предоставить ФСБ ключи шифрования. В частности, представители спецслужбы неоднократно отмечали, что через мессенджер террористы обмениваются информацией и распространяют свою агитацию.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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