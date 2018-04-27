"Твоя мама разрешила". Учитель чуть не задушил школьника, пытаясь его успокоить

В одной из школ Мурманска учитель вцепился железной хваткой в непоседливого школьника, которого таким образом решил успокоить. Опубликованной в соцсетях видеозаписью заинтересовались в СУ СК России по области. В ведомстве начали проверку по факту произошедшего.

На попавших в Сеть кадрах видно, что педагог в течение нескольких минут держит мальчика за шею, приказывая ему сидеть спокойно и молчать. При этом школьник сильно краснеет, пытается вырваться и кричит, что расскажет всё родителям. В ответ на это учитель говорит, что его мама "разрешила ему делать с ним всё что угодно".

Следователи сообщили, что в ходе проверки опросят пострадавшего мальчика, его родителей, а также возможных свидетелей. Кроме того, будет установлено наличие либо отсутствие телесных повреждений у ребёнка.