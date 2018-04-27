С 1 мая в Россию вернутся "пресловутые" турецкие помидоры

Томаты из Турции ввозятся в РФ по ограниченной квоте и только от тех производителей, которые были одобрены Россельхознадзором.

Россельхознадзор сообщил о снятии ограничения на поставку турецких помидоров в Россию. С 1 мая на территорию нашей страны могут ввозиться эти овощи из всех мест производства, свободных от томатной моли.

— Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что считает возможным под гарантии Министерства продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турецкой Республики разрешить с 1 мая 2018 года ввоз на территорию Российской Федерации томатов без ограничений по предприятиям из мест производства, свободных от томатной моли, — говорится в сообщении организации.

Ранее разрешение на ввоз помидоров в Россию имело всего лишь 20 предприятий. При этом, как отмечает Россельхознадзор, квота на количество ввозимых овощей в 50 тысяч тонн в год не будет снята, как минимум до тех пор, пока не будет полностью выработана. И только после этого будет обсуждаться вопрос её отмены. Фитосанитарный контроль ввозимого в Россию продукта будет осуществляться совместно с турецкими специалистами.

При этом в Россельхознадзоре рассчитывают, что турецкие власти сделают ответный шаг и снимут ограничения на поставку российского мяса. Об этом рассказал глава Министерства сельского хозяйства РФ Александр Ткачёв. Переговоры пройдут в Москве 3 мая.

Как ранее сообщалось, ввоз турецких томатов в Россию был запрещён 4 июля 2016 года из фитосанитарных соображений.