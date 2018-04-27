На Роскомнадзор впервые подали в суд из-за последствий после блокировки Telegram

Бизнесмен требует компенсации в виде пяти миллионов рублей, так как его компания понесла убытки.

На Роскомнадзор подан первый иск из-за последствий блокировки мессенджера "Телеграм". Как сообщает РИА "Новости", его подал российский бизнесмен, который понёс убытки из-за веерных блокировок сторонних сервисов ведомством.

Отмечается, что предприниматель потребовал у Роскомнадзора пять миллионов рублей. Такой иск в связи с данной ситуацией был подан впервые.

Бизнесмен Александр Вихарев руководит компанией, которая привлекает инвестиции в коммерческую недвижимость. Из-за веерной блокировки сторонних ресурсов Роскомнадзором начали поступать жалобы от клиентов в связи с "невозможностью регистрации на платформе компании". Сообщается, что компания потеряла 5 миллионов рублей.

— Просим взыскать (эту сумму) … с Министерства финансов РФ и Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в пользу ООО "Инвестори", — говорится в тексте иска.

Истец отмечает, что в связи с попытками блокировки мессенджера оказался заблокирован ряд серверов компании, которые размещаются на иностранном домене. Иск уже зарегистрирован в канцелярии суда, но в картотеке ещё не появился. Не известно пока также, проводилась ли какая-либо техническая экспертиза, которая смогла подтвердить или опровергнуть это утверждение.

— Любая жалоба пользователя, равно как и отсутствие возможности получить заявленный сервис, наносит ущерб рыночному позиционированию, — заявил Вихарев, которого процитировал представитель компании.

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы постановил удовлетворить иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера "Телеграм" в России. В результате блокировок IP-адресов возникли проблемы с доступом в России к ряду крупнейших интернет-ресурсов, включая некоторые поисковые системы и сайты банков.