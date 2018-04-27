Путин выразил надежду на слаженную работу законодателей и будущего правительства

Президент РФ Владимир Путин сегодня на встрече с Советом законодателей РФ заявил, что рассчитывает на их слаженную работу с будущим составом правительства.

— Разумеется, в ходе реализации послания многое зависит от тесного, конструктивного взаимодействия законодателей с будущим Правительством РФ, — отметил глава государства.

— Рассчитываю, что такая работа будет эффективной и слаженной, что получат развитие лучшие практики сотрудничества и диалога исполнительной и законодательной ветвей власти, — сказал Владимир Путин.

Он также призвал законодателей в год 25-летия Конституции РФ уделить особое внимание просветительской деятельности, на встречах с избирателями объяснять им основные нормы закона и его значимость.