Деревянный Шигирский идол оказался вдвое старше египетских пирамид

Исследователи подтвердили, что возраст священного для уральцев памятника составляет 11 тысяч лет.

Научный журнал Antiquity опубликовал результаты исследования международной группы учёных, которые смогли установить возраст знаменитого Шигирского идола, сообщает URA.RU.

Российские и немецкие учёные под руководством Михаила Жилина из Института археологии РАН смогли выяснить, что древнему памятнику уже 11 тысяч лет. Таким образом, он намного старше египетских пирамид. Чтобы выяснить, сколько лет от роду самому древнему объекту деревянного искусства, его пришлось распилить, что вызвало жаркие споры в научном сообществе.

— Аналогов этому идолу в мире просто нет. Сами понимаете, что происходит с деревом за такое время. В мире есть египетские пирамиды (самая древняя пирамида — гробница Хеопса в Гизе, ей 4,5 тысячи лет), есть наш идол. А между ними семь тысяч лет пустоты. И при этом идола нет в Книге рекордов Гиннесса. Американцы всё ещё сомневаются, что он не подделка, — передаёт слова историка, сотрудника краеведческого музея в Екатеринбурге Николая Неуймина сайт URA.RU.

Пятиметровый идол был обнаружен на Шигирском торфянике в 1894 году группой золотоискателей. Долгое время учёные не могли установить хотя бы приблизительный его возраст, пока в 1997 году российские исследователи не смогли определить, что ему 9800 лет. Однако новые исследования позволяют сделать вывод, что памятник намного старше.