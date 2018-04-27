"Он либо болен, либо глуп". Трамп раскритиковал экс-главу ФБР

Американский лидер вновь обвинил Джеймса Коми в незаконном разглашении секретной информации.

Президент США Дональд Трамп заявил, что действия бывшего директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми указывают на то, что он либо психически нездоров, либо очень глуп.

— Все ли верят, что происходит. Джеймс Коми не может определить, что такое утечка. Он незаконно выдал секретную информацию, но не понимает, что он сделал или насколько это серьёзно. Он лгал повсеместно, чтобы скрыть это. Он либо очень болен, либо очень глуп, — написал американский лидер в своём "твиттере".

Напомним, 22 апреля глава Белого дома обвинил Джеймса Коми в разглашении секретной информации при обнародовании документов о встречах и беседах президента США. Экс-глава ФБР признал, что он передавал свои записи как минимум трём людям, в том числе своему другу, профессору Колумбийского университета. При этом Коми заявил, что не считает утечкой публикацию его заметок о встречах с Трампом.