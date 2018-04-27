Житель Подмосковья изнасиловал 13-летнюю дочь своей любовницы

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Житель Подмосковья изнасиловал 13-летнюю дочь своей любовницы

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Фото: © Flickr/Maison de l'Alchimiste

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о "развратных действиях в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста".

Мужчина изнасиловал 13-летнюю дочь своей любовницы в городе Видное Московской области. Об этом "360" сообщил источник в правоохранительных органах области.

Как отмечается, 34-летняя уроженка Калужской области обратилась в полицию с заявлением, что её 45-летний сожитель совершил развратные действия в отношении её дочери. Девочка учится в шестом классе в одной из школ Подмосковья.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о "развратных действиях в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста".

Подозреваемый задержан, все обстоятельства произошедшего уточняются.

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