Путин: Внимание к ветеранам — это наш общий священный долг

Встречу с Советом законодателей глава государства начал с поздравлений с приближающимся Днём Победы.

Внимательное и уважительное отношение к ветеранам Великой Отечественной войны — это наш общий священный долг. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с Советом законодателей. Говоря о ветеранах, глава государства отметил, что внимание к ним должно быть постоянным.

— Приближается День Победы. Поздравляю вас с этим священным для всех нас праздником, — указал президент. — Торжественные мероприятия в честь наших ветеранов уже идут, но очень важно, чтобы внимание к ним было постоянным. К любому вопросу, любой просьбе нужно относиться с огромным уважением и неизменным вниманием. Это наш общий священный долг.

Ранее российский лидер поприветствовал участников Международного форума "Великая Победа, добытая единством". Он призвал противостоять попыткам фальсификации фактов о Великой Отечественной войне и заявил, что встречи, проходящие в преддверии Дня Победы, являются важным консолидирующим событием.