МИД РФ считает межкорейский саммит "шагом к национальному примирению"

Россия приветствует проведение встречи лидеров Северной и Южной Кореи и считает её важным шагом к национальному примирению, говорится в официальном комментарии МИД РФ.
“A new history begins now - at the starting point of history and the era of peace" - Kim Jong-un pic.twitter.com/NhW2BXdd20— Anup Sunuwar (@anupsunuwar90) 27 апреля 2018 г.
— Приветствуем успешное проведение 27 апреля встречи лидеров двух корейских государств в Пханмунджоме, — отметили в дипведомстве. — Рассматриваем её в качестве значимого шага Сеула и Пхеньяна к национальному примирению.
Также саммит, по мнению ведомства, должен поспособствовать установлению прочных взаимосвязей, имеющих самостоятельную ценность.
Напомним, сегодня лидеры Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились в Пханмунджоме в рамках межкорейского саммита.
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