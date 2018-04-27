МИД РФ считает межкорейский саммит "шагом к национальному примирению"

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МИД РФ считает межкорейский саммит "шагом к национальному примирению"

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Сегодня лидер КНДР Ким Чен Ын и глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретились в Пханмунджоме.

Россия приветствует проведение встречи лидеров Северной и Южной Кореи и считает её важным шагом к национальному примирению, говорится в официальном комментарии МИД РФ.

— Приветствуем успешное проведение 27 апреля встречи лидеров двух корейских государств в Пханмунджоме, — отметили в дипведомстве. — Рассматриваем её в качестве значимого шага Сеула и Пхеньяна к национальному примирению.

Также саммит, по мнению ведомства, должен поспособствовать установлению прочных взаимосвязей, имеющих самостоятельную ценность.

Напомним, сегодня лидеры Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились в Пханмунджоме в рамках межкорейского саммита.

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