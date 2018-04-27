Бывший гендиректор Почты России Страшнов возглавит "Еврохим"

В ноябре прошлого года управленец был назначен на должность операционного директора группы.

Экс-глава Почты России Дмитрий Страшнов с 1 июля приступит к обязанностям генерального директора одной из ведущих мировых агрохимических компаний "Еврохим". Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Страшнов заменит на этом посту Дмитрия Стрежнева, который объявил о намерении сложить с себя полномочия после 15 лет руководства группой. При этом экс-гендиректор останется в составе совета директоров компании.

Напомним, что Страшнов с 2013 по 2017 год занимал пост генерального директора Почты России, а в ноябре 2017 года был назначен на должность операционного директора "Еврохима".

Eurochem Group AG — одна из крупнейших в мире компаний — производителей минеральных удобрений. Офис предприятия находится в Швейцарии, производственные, логистические, сбытовые предприятия — в Бельгии, Литве, Эстонии, Китае, России, Германии, США. В штате "Еврохима" работают более 25 тысяч человек.