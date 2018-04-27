"Летнее настроение". Собянин объявил об открытии сезона фонтанов

По словам главы столицы, в ближайшее время завершится реставрация крупнейших ансамблей фонтанов на ВДНХ и в Лужниках.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии сезона фонтанов в столице. Об этом он написал на своей странице в "Твиттере".

Включили все городские фонтаны вместе с новым "сухим" фонтаном на Биржевой площади. Он был создан в прошлом году на месте хаотичной парковки и стал одним из украшений центра Москвы. А скоро завершим реставрацию крупнейших ансамблей фонтанов на #ВДНХ и в Лужниках. pic.twitter.com/Kp4iRKRAm3 — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 27 апреля 2018 г.

По его словам, включены все фонтаны вместе с новым "сухим", который был создан в прошлом году на Биржевой площади.

Когда включаются фонтаны, в город приходит летнее настроение. pic.twitter.com/axwDfZZt7R — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 27 апреля 2018 г.

— Когда включаются фонтаны, в город приходит летнее настроение, — написал градоначальник.

Собянин также добавил, что в ближайшее время завершится реставрация крупнейших ансамблей фонтанов на ВДНХ и в Лужниках.