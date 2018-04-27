"Летнее настроение". Собянин объявил об открытии сезона фонтанов

Читайте также

"Летнее настроение". Собянин объявил об открытии сезона фонтанов

1223
По словам главы столицы, в ближайшее время завершится реставрация крупнейших ансамблей фонтанов на ВДНХ и в Лужниках.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии сезона фонтанов в столице. Об этом он написал на своей странице в "Твиттере".

По его словам, включены все фонтаны вместе с новым "сухим", который был создан в прошлом году на Биржевой площади.

— Когда включаются фонтаны, в город приходит летнее настроение, — написал градоначальник.

Собянин также добавил, что в ближайшее время завершится реставрация крупнейших ансамблей фонтанов на ВДНХ и в Лужниках.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×